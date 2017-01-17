В Китае за десять секунд снесли 19 зданий (ВИДЕО)

В Китае 19 зданий были снесены за 10 секунд, передает «УНИАН».

Отмечается, что одновременный снос был осуществлен 21 января, для него понадобилось около пяти тонн тротила.

Для того, что бы заложить взрывчатку, было проделано около 120 тысяч отверстий.

В результате был снесен ряд многоэтажных жилых домов. На их месте появится современный деловой квартал, в котором. Среди прочего, планируется возвести небоскреб высотой более 700 метров.

