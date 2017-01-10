В Китае запретили игру Pokemon Go

В Китае ополчились против популярной игры Pokemon Go. Государственное управление КНР по делам печати, радиовещания, кинематографии и телевидения объявило приложение вне закона, передают «Подробноси».

Власти страны посчитали игру слишком опасной для жизни граждан.

Решение о запрете Pokemon GO приняли из-за многочисленных происшествий, связанных с игрой, часть которых были летальными. Кроме того, в стране обеспокоены вопросами «географической информационной безопасности» из-за данных геолокации, используемых во время игры.

Pokemon GO — мобильное приложение для смартфонов с элементами дополненной реальности, запущенное компанией Nintendo 6 июля 2016 года. Игра основана на японском мультсериале "Покемон", и ее целью является поиск виртуальных существ покемонов в городе.

