| Общество | 12:53 | 01.02.2017 В Кривом Роге разыскиваемый за кражу мужчина попался на грабеже В понедельник, 30 января, 80-летняя пенсионерка сообщила в дежурную часть Долгинцевского отделения полиции о том, что на ул. Военный Городок неизвестный мужчина забрал у нее личные вещи. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области. Почти по горячим следам был задержан мужчина. При поверхностном осмотре у криворожца при себе была обнаружена и изъята 50-гривневая надорванная купюра. «Потерпевшая женщина узнала в задержанном своего нападающего, а обнаруженная купюра подпадала под описание той, которая была у нее в пакете. Задержанным оказался 25-летний местный житель. Оказалось, что он находился в розыске за кражу. Злоумышленник признался в содеянном и указал на место, где именно выбросил вещи потерпевшей пенсионерки», - отметили в ведомстве. По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). В настоящее время продолжаются следственные действия. Правонарушителю может грозить наказание в виде лишения свободы до 4-х лет.

