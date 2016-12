| Общество | 10:23 | 29.12.2016 В Лиссабоне на улице установили шкафы для бездомных В столице Португалии Лиссабоне на улицах одна из волонтерских организаций установила шкафы для бездомных, передают «Подробности». Бездомным решили помочь местные волонтеры. Они проводили опрос беспризорных и столичных жителей. Лиссабонцы поддержали идею. Ведь ранее вещи бездомных лежали под открытым небом и скорее напоминали хлам на улице. Комплект из двенадцати секций стоит почти $ 13 тыс. Столь необходимых полочек на всех бездомных пока не хватает. Сейчас на улицах Лиссабона их всего 12 комплектов. Поэтому такие удобства имеют разве что четверть всех бездомных. В планах активистов установить мини-мебель - для остальных. Решение еще должны согласовать в мэрии. Если же примут на улицах Лиссабона появится еще почти сорок таких шкафчиков. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

