В Лиссабоне на улице установили шкафы для бездомных

В столице Португалии Лиссабоне на улицах одна из волонтерских организаций установила шкафы для бездомных, передают «Подробности».

Бездомным решили помочь местные волонтеры.

Они проводили опрос беспризорных и столичных жителей. Лиссабонцы поддержали идею. Ведь ранее вещи бездомных лежали под открытым небом и скорее напоминали хлам на улице. Комплект из двенадцати секций стоит почти $ 13 тыс.

Столь необходимых полочек на всех бездомных пока не хватает. Сейчас на улицах Лиссабона их всего 12 комплектов. Поэтому такие удобства имеют разве что четверть всех бездомных.

В планах активистов установить мини-мебель - для остальных. Решение еще должны согласовать в мэрии. Если же примут на улицах Лиссабона появится еще почти сорок таких шкафчиков.