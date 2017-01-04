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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:36 | 05.01.2017
В Лондоне лошадь попыталась сесть в автобус (ФОТО)

Мэр главного города острова Джерси Саймон Кроуфорд рассказал что, гуляя по Лондону в минувший вторник, он несколько заблудился и оказался на Аппер-стрит в районе Излингтон на севере Лондона, как вдруг увидел «весьма странную сцену», а именно: лошадь пыталась зайти в автобус, передает «Русская служба BBC».

Как выяснилось, офицер конной полиции Дэн Смит просто-напросто оказывал помощь мужчине в обычном рейсовом автобусе, которому внезапно стало плохо, а его конь Инвиктор решил не отставать.

Конная полиция ежедневно патрулирует улицы Лондона и отвечает на вызовы, как любое другое полицейское подразделение. 
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Теги: происшествия

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