| Общество | 14:18 | 23.01.2017 В Лондоне откроется выставка селфи политиков и знаменитостей В Лондоне собираются открыть выставку под названием «От селфи к самовыражению», в рамках которой будут представлены автопортреты художников с мировым именем, а также фотографии известных личностей, передает «Корреспондент». Сообщается, что экспозиция будет продемонстрирована в лондонской галерее «Саачи» и посвящена селфи, как виду искусства. Представлены будут на ней селфи известных политиков, среди которых Барак Обама, Дэвид Кэмерон, а также актеров и многих других знаменитостей. Также организаторы продемонстрируют автопортреты Ван Гога, Веласкеса и Рембрандта.

