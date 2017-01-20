В Лондоне откроется выставка селфи политиков и знаменитостей

В Лондоне собираются открыть выставку под названием «От селфи к самовыражению», в рамках которой будут представлены автопортреты художников с мировым именем, а также фотографии известных личностей, передает «Корреспондент».

Сообщается, что экспозиция будет продемонстрирована в лондонской галерее «Саачи» и посвящена селфи, как виду искусства.

Представлены будут на ней селфи известных политиков, среди которых Барак Обама, Дэвид Кэмерон, а также актеров и многих других знаменитостей.

Также организаторы продемонстрируют автопортреты Ван Гога, Веласкеса и Рембрандта.