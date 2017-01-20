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24.01.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре открылась персональная выставка 2-летней художницы»
24.01.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Когда в Днепропетровскую область придут морозы»
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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:18 | 23.01.2017
В Лондоне откроется выставка селфи политиков и знаменитостей

В Лондоне собираются открыть выставку под названием «От селфи к самовыражению», в рамках которой будут представлены автопортреты художников с мировым именем, а также фотографии известных личностей, передает «Корреспондент».

Сообщается, что экспозиция будет продемонстрирована в лондонской галерее «Саачи» и посвящена селфи, как виду искусства.

Представлены будут на ней селфи известных политиков, среди которых Барак Обама, Дэвид Кэмерон, а также актеров и многих других знаменитостей.

Также организаторы продемонстрируют автопортреты Ван Гога, Веласкеса и Рембрандта.

 
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Теги: общество

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