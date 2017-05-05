В мае украинцы будут сдавать нормативы по физподготовке

С мая 2017 года в Украине будет проходить ежегодное оценивание физической подготовки населения. Для этого украинцам нужно будет сдавать нормативы.

Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил адвокат Андрей Верба.

«Для большинства граждан нашей страны это будет проходить в добровольном порядке, но обязательно это будет для учащихся, работников правоохранительных органов, вооруженных сил Украины, то есть для тех, кто входит в сферу государственного управления», - сообщил адвокат.

Специалист рассказал, что нужно сделать для того, чтобы сдать нормативы.

«Желающие должны сформировать заявку и подать её в органы местного самоуправления, которые уже назначают, когда будет происходить сдача. Для участия недостаточно только волеизъявления, нужно также предоставить справку от врача о состоянии здоровья», - отметил Андрей Верба.

Справка: со списком нормативов можно ознакомиться, изучив приказ Министерства молодежи и спорта Украины (15.12.2016 №4665) об утверждении тестов и нормативов для проведения ежегодной оценки физической подготовленности населения Украины.