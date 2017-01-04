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| Общество | 09:28 | 06.01.2017
В Минюсте заявили о намерении открыть магазины в тюрьмах

Заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов заявил, что Министерство юстиции намерено начать размещение магазинов в тюрьмах в текущем году, передает Lb.ua.

«В этом году мы будем маленькие магазинчики запускать. Сейчас с (торговыми, - ред.) сетями ведем переговоры. В текущем году мы начнем реализовывать запуск магазинчиков в (пенитенциарной, - ред.) системе», - сообщил он.

Чернышов также сообщил, что заключенным будут выданы зарплатные банковские карты, на которые будут поступать средства за выполняемую ими работу.

За денежные средства, перечисленные на карты, осужденные смогут приобретать продукты в тюремных магазинах.

Замминистра юстиции назвал данные нововведения одним из аспектов реформы пенитенциарной системы. По его прогнозам, реформа будет длиться 5-7 лет.
 
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