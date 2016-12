| Общество | 14:53 | 23.12.2016 В Минздраве рассказали, какие лекарства подешевеют в феврале И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что до 1 февраля 2017 года будут снижены цены на лекарства от трех типов заболеваний: сердечно-сосудистых, сахарного диабета второго типа и бронхиальной астмы, передает «Фокус». «С 1 января начинает действовать реферирование цен на лекарства от трех типов заболеваний: сердечно-сосудистые, сахарный диабет второго типа и бронхиальная астма. До 1 февраля цены на лекарства по этим трем типам заболеваний снизятся», - заявила Супрун. Она отметила, что Украина реферирует цены со странами-соседями, и «цены должны упасть, при этом не только в госзакупках, но и аптеках». «Мы даем аптекам один месяц, чтобы они распродали то, что у них есть, по старым ценам и перешли на новое ценообразование. В каждой аптеке будет выписка по упомянутым трем нозологиям: международное непатентованное название препарата и предельная цена, выше которой нельзя продавать препарат», - подчеркнула и.о. министра. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

