В NASA разработали устройство для прогнозирования погоды на Марсе

NASA был разработан уникальный прибор, который визуально имеет сходство с небольшим летающим аппаратом, оснащенный необходимыми датчиками.

Помимо прогнозирования погодных условий на Марсе, он также способен прогнозировать и земные климатические условия, передают «Экономические известия».

Специалисты NASA сообщили, что расположение посадочных областей продиктовано наличием уникальных и интересных для науки грунтовых пород.

В аппарат вмонтированы специализированные датчики, которые отображают изменения погоды. Размер крыльев прибора – 1 метр. Такая небольшая конструкция прибора позволит сэкономить до $ 15 млн.

