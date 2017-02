| Общество | 10:45 | 14.02.2017 В NASA разработали устройство для прогнозирования погоды на Марсе NASA был разработан уникальный прибор, который визуально имеет сходство с небольшим летающим аппаратом, оснащенный необходимыми датчиками. Помимо прогнозирования погодных условий на Марсе, он также способен прогнозировать и земные климатические условия, передают «Экономические известия». Специалисты NASA сообщили, что расположение посадочных областей продиктовано наличием уникальных и интересных для науки грунтовых пород. В аппарат вмонтированы специализированные датчики, которые отображают изменения погоды. Размер крыльев прибора – 1 метр. Такая небольшая конструкция прибора позволит сэкономить до $ 15 млн.

