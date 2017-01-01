В ночь на 4 января украинцы смогут увидеть в небе метеоритный дождь

В ночь с 3 на 4 января над Землей на высокой скорости пронесется ежегодный метеоритный поток Квадрантиды, передает «Сегодня».

Метеоритный поток ежегодно наблюдается в период с 28 декабря по 7 января, на 3-4 января приходится ярко выраженный пик потока. В этот период за час может пролетать от 45 до 200 метеоров.

По сообщениям астрономов, условия для наблюдения метеоритного дождя будут благоприятными.

Впервые поток Квадрантиды был описан 2 января 1825 года. Данное название происходит от радианта потока (мнимого места на небосводе, откуда летят метеоры) – в созвездии Настенного Квадранта (Quadrans Muralis).