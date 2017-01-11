В ночь на Крещение в небе можно будет увидеть астероид

Сегодня, 18 января, ночью в небе можно будет наблюдать единственный астероид под названием Веста в Солнечной системе, передает «Лига».

Астероид будет находиться на расстоянии 229 млн км от Земли. Он является самым большим по размерам и массе в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Веста была открыта 29 марта 1807 года астрономом Генрихом Вильгельмом Ольберсом и по предложению Карла Гаусса получила имя древнеримской богини дома и домашнего очага Весты.

Некоторые объекты Солнечной системы образовались в результате столкновений с этим астероидом - несколько астероидов из пояса Весты и некоторые метеориты.