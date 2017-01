| Общество | 10:52 | 18.01.2017 В ночь на Крещение в небе можно будет увидеть астероид Сегодня, 18 января, ночью в небе можно будет наблюдать единственный астероид под названием Веста в Солнечной системе, передает «Лига». Астероид будет находиться на расстоянии 229 млн км от Земли. Он является самым большим по размерам и массе в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Веста была открыта 29 марта 1807 года астрономом Генрихом Вильгельмом Ольберсом и по предложению Карла Гаусса получила имя древнеримской богини дома и домашнего очага Весты. Некоторые объекты Солнечной системы образовались в результате столкновений с этим астероидом - несколько астероидов из пояса Весты и некоторые метеориты. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

