В новом году в Днепропетровской области родились 111 детей

Главный специалист отдела лечебно-профилактической помощи детям и матерям департамента здравоохранения ОГА Екатерина Каира сообщила, что за первые двое суток 2017 года в 111 семьях Днепропетровской области родились дети.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Причем девочек родилось в 1,5 раза больше, чем мальчиков 67 девочек и 44 мальчика. И первой тоже родилась девочка Синельниковском акушерском стационаре в 1.35. Через 9 минут в Павлограде родился мальчик весом более 4 килограмм. По сравнению с первыми двумя сутками 2016 года сейчас родилось меньше деток. Тогда их было 146 и три двойни. Сейчас таких родов не было. В Днепре родились 49 деток. Из них 29 девочек и 20 мальчиков.

Были в Новый год и тяжелые случаи. Всю новогоднюю ночь криворожские доктора сражались за жизнь и здоровье роженицы, которая поступила с акушерским кровотечением. Сейчас ее жизни ничего не угрожает», - сказала она.

