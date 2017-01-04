В ОАЭ запретили держать тигров в качестве домашних животных

В Объединенных Арабских Эмиратах власти страны запретили держать диких животных - в том числе львов и тигров - в качестве домашних питомцев, передает «BBC».

Иметь в доме дикого хищника считается в ОАЭ показателем богатства и высокого социального статуса, однако теперь эта практика официально признана незаконной.

Владельцев экзотических животных ждет наказание в виде полугода тюрьмы или штрафа на сумму до 500 тыс. дирхамов ($136 тыс).

Если владелец хищника будет использовать своего питомца для запугивания людей, то штраф может возрасти до 700 тысяч дирхамов.

Согласно документу, теперь дикие животные могут содержаться только в зоопарках, заповедниках, цирках или специальных научных центрах.

Закон также ужесточает требования и к собаководам: теперь владельцам собак необходимо получать специальные разрешения и всегда держать своих питомцев на поводке в общественных местах.