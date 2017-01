| Общество | 10:25 | 05.01.2017 В ОАЭ запретили держать тигров в качестве домашних животных В Объединенных Арабских Эмиратах власти страны запретили держать диких животных - в том числе львов и тигров - в качестве домашних питомцев, передает «BBC». Иметь в доме дикого хищника считается в ОАЭ показателем богатства и высокого социального статуса, однако теперь эта практика официально признана незаконной. Владельцев экзотических животных ждет наказание в виде полугода тюрьмы или штрафа на сумму до 500 тыс. дирхамов ($136 тыс). Если владелец хищника будет использовать своего питомца для запугивания людей, то штраф может возрасти до 700 тысяч дирхамов. Согласно документу, теперь дикие животные могут содержаться только в зоопарках, заповедниках, цирках или специальных научных центрах. Закон также ужесточает требования и к собаководам: теперь владельцам собак необходимо получать специальные разрешения и всегда держать своих питомцев на поводке в общественных местах. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

