| Общество | 09:33 | 12.01.2017 В Одесской области сохраняются ограничения на движение транспорта, - ГСЧС В Одесской области сохраняются ограничения на движение транспорта. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. На дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировано. По данным ведомства, обращений граждан, получивших обморожения в пробках, не зафиксировано. «Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 1 тыс. 91 ед. тех. и 1 тыс. 763 чел», -говорится в сообщении. Также сообщается, что из-за сложных погодных условий (снегопад, метель), остается ограничение движения для всех видов транспорта на автодороге М-15 Одесса - Рени. С 12:00 11 января ограничено движение для большегрузного транспорта на автодороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск в направлении Таганрога. 11 января запрещено движение автомобильного транспорта на дорогах общего пользования государственного и местного значения на территории 11 районов Одесской области - Арцизского, Болградского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского и Татарбунарского. Остаются ограничения в движении для большегрузного транспорта на автодороге Кировоград - Платоново. По информации Мининфраструктуры железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.

