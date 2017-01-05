В Одесской области сохраняются ограничения на движение транспорта, - ГСЧС

В Одесской области сохраняются ограничения на движение транспорта.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
На дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировано.
По данным ведомства, обращений граждан, получивших обморожения в пробках, не зафиксировано.
«Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 1 тыс. 91 ед. тех. и 1 тыс. 763 чел», -говорится в сообщении.
Также сообщается, что из-за сложных погодных условий (снегопад, метель), остается ограничение движения для всех видов транспорта на автодороге М-15 Одесса - Рени.
С 12:00 11 января ограничено движение для большегрузного транспорта на автодороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск в направлении Таганрога.
11 января запрещено движение автомобильного транспорта на дорогах общего пользования государственного и местного значения на территории 11 районов Одесской области - Арцизского, Болградского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского и Татарбунарского.
Остаются ограничения в движении для большегрузного транспорта на автодороге Кировоград - Платоново.
По информации Мининфраструктуры железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.