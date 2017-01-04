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| Общество | 10:07 | 06.01.2017
В Патагонии найден плод, которому 52 млн лет

Редкий окаменелый образец древнейшего растения был обнаружен учеными в скалах Патагонии, на юге Латинской Америки, передает «Русская служба BBC».

Специалисты утверждают, что плод произрастал около 52 млн лет назад.

Ученые из Университета Пенсильвании сообщает, что плод внешне напоминает современный физалис.

По словам специалистов, они не могут сказать, как проходила эволюция этого растения, поскольку было найдено лишь несколько его семян.

Известно лишь, что обнаруженный плод принадлежит к семейству паслёновые, в которое входит более двух тысяч видов растений, в том числе такие популярные культуры, как картофель, помидор, баклажан, табак и стручковый перец.

Ученые надеются, что в ближайшее время им удастся найти другие образцы древних плодов в Южной Америке, которые помогут больше узнать о том, каким образом эволюционировали и развивались современные растения.
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Теги: общество

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