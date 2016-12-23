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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:41 | 28.12.2016
В патрульной полиции Днепра рассказали о перекрытии движения на Новогодние праздники

Командир батальона патрульной полиции Днепра Денис Петухов сообщил, что в новогоднюю ночь в Днепре будет дежурить на 50% больше патрульных, чем в обычные дни.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В новогоднюю ночь будут дополнительно введены усиленные группы быстрого реагирования, кроме того, привлечен резервный батальон. В обычные дни дежурит 160 человек. На 1 января будет в 1,5 раза больше. Будет частичное перекрыто движение с 00.00 1 января по пр. Яворницкого от ул. Грушевского до ул. Короленко. 2 января с 13.00 до 14.00 будет частично ограничено движение от Дома союзов до пл. Героев Майдана. 7,8 января будет частичное ограничение движения по пр. Яворницкого от ул. Грушевского до ул. Короленко в связи с проведением фестиваля «Різдвяна країна мрій», - сказал он. 

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Теги: Днепр

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