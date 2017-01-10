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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:29 | 17.01.2017
В патрульную полицию Днепра ежемесячно поступает около 2 тыс сообщений о кражах

Начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис заявил, что ежемесячно в патрульную полицию Днепра поступает порядка 2 тыс. обращений о совершении краж.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

С сентября начало снижаться количество обращений в полицию, а также уровень преступности. Если в августе 2016 года было почти 26 тыс. обращений, то уже в декабре эта цифра снизилась до 20 тыс.
Что касается обращений по кражам, то их количество на протяжении года остается на практически одинаковом уровне – порядка 2 тыс. в месяц. Радует тот факт, что оно не растет», - сказал он. 
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Теги: Днепр

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