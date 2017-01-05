Директор Днепропетровского регионального центра оценивания качества образования Марина Горбенко-Хвастунова сообщила, что в первый день регистрации на пробное ВНО на Днепропетровщине зарегистрировались более 600 человек.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«10 января стартовала регистрация на пробное внешнее независимое тестирование, которая продлится до 31 января. Днепропетровский региональный центр оценивания качества образования администрирует 2 области – Днепропетровскую и Запорожскую. По итогам 1-го дня, зарегистрировалось 852 человека. Из них 632 – жители Днепропетровщины. Большинство абитуриентов выбрали украинский язык и литературу (586 человек), на 2-м месте – математика, на 3-м – история Украины, далее по популярности идут английский язык и биология», - сказала она