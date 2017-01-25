В полиции рассказали, почему не доставили Пугачева в зал суда

Как сообщалось ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», в пятницу, 27 января, в Кировском районном суде Днепра должно было состояться первое заседание по делу об убийстве двух сотрудников патрульной полиции города в сентябре 2016 года. Тем не менее заседание было сорвано из-за недоставки в зал суда обвиняемого – экс-бойца батальона «Торнадо» Александра Пугачева.

В МВД пояснили, что недоставка обвиняемого обусловлена неудовлетворительным состояние м помещений Кировского районного суда.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

«В связи с имеющимися существенными недостатками в техническом укреплении здания суда, которые могут привести к возникновению чрезвычайных событий, здание суда снято с обслуживания ГУНП и конвоирование подозреваемых в здание Кировского суда прекращено. Так, во время комиссионного обследования были выявлены следующие нарушения: отсутствие огороженной территории для обвиняемых и осужденных, помещений для содержания спецконтингента и размещения конвоя, санузла для обвиняемых. Также недопустимо отсутствие на окнах металлических решеток и другие нарушения», - отметили в ведомстве.

В ведомстве также отметили, что возникла необходимость перенесения заседания в другое помещение или до момента устранения недостатков.

