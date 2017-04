| Общество | 09:39 | 27.04.2017 В Польше демонтировали памятник воинам УПА В селе Грушовичи в Подкарпатском воеводстве Польши 26 апреля разобрали памятник воинам УПА, построенный на местном кладбище 23 года назад, передает Portalprzemyski. Отмечается, что монумент, установленный местными украинцами, демонтировали деятели польских националистических организаций. При разрушении памятника присутствовал староста общины, на территории которой расположено кладбище. Монумент разрушили по разрешению местной власти как «незаконно установленный». facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

