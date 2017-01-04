В Рождественские праздники Днепропетровский областной наркодиспансер принял 14 пациентов

Главный врач Днепропетровского областного наркологического диспансера Наталья Белая рассказала, что в период с 6-го по 9-е января в диспансер поступило 14 пациентов.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«С 1 по 9 января в Днепропетровском областном наркологическом диспансере проведено 57 экспертиз. Половина из них – ДТП, половина – контроль полиции. 2 человека отказывались сдавать анализы. По результатам выявлено 9 положительных проб на алкоголь и 14 на наркотики.

«В период с 6-го по 9-е января в диспансер поступило 14 пациентов. Из них два – очень тяжелые, в состоянии алкогольного отравления. На сегодняшний день они находятся в отделении интенсивной терапии. Всего там лежит 12 человек», - сказала она.