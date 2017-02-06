В шести областях Украины зафиксирован критический уровень аварийности

На 14 февраля из-за погодных условий уровень аварийности является критическим в шести областях Украины: Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской, Киевской, Волынской и Кировоградской областях.

Высокий уровень аварийности остается в Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Гололедица сохраняется и в Днепропетровской области, но на сегодняшний день здесь сохраняется стабильный уровень аварийности.

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