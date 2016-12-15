В США создали таблетку от гемофилии

Американские ученые разработали полимерную капсулу, которую можно принимать в рамках заместительной терапии гемофилии, передают «Подробности».

Гемофилия представляет собой наследственное заболевание, при котором нарушается свертываемость крови.

В основе аномалии лежит мутация в X-хромосоме (она заключается в дефиците одного из белков — фактора VIII или фактора IX), поэтому, как правило, гемофилией страдают мужчины.

В новой работе ученые из Техасского университета в Остине разработали капсулу для внутреннего использования, которую протестировали на клеточных линиях человека.

Результаты показали, что капсула позволяет увеличить объем всасываемости фактора IX (сыворотка, дефицит которой наблюдается при гемофилии – ред.), стенками кишечника и его количество, поступающее в кровь. По мнению авторов, две такие капсулы могут заменить одну инъекцию сыворотки. Сейчас они готовятся к испытаниям капсулы на животных, человеке и одобрению метода властями.

