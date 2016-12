| Общество | 09:16 | 26.12.2016 В США создали таблетку от гемофилии Американские ученые разработали полимерную капсулу, которую можно принимать в рамках заместительной терапии гемофилии, передают «Подробности». Гемофилия представляет собой наследственное заболевание, при котором нарушается свертываемость крови. В основе аномалии лежит мутация в X-хромосоме (она заключается в дефиците одного из белков — фактора VIII или фактора IX), поэтому, как правило, гемофилией страдают мужчины. В новой работе ученые из Техасского университета в Остине разработали капсулу для внутреннего использования, которую протестировали на клеточных линиях человека. Результаты показали, что капсула позволяет увеличить объем всасываемости фактора IX (сыворотка, дефицит которой наблюдается при гемофилии – ред.), стенками кишечника и его количество, поступающее в кровь. По мнению авторов, две такие капсулы могут заменить одну инъекцию сыворотки. Сейчас они готовятся к испытаниям капсулы на животных, человеке и одобрению метода властями.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7