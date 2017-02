| Общество | 12:31 | 08.02.2017 В США ураган повредил крупнейший комплекс NASA В Новом Орлеане в результате пронесшегося во вторник, 7 февраля, урагана, был поврежден Сборочный комплекс NASA «Michoud». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе NASA. Пятеро сотрудников учреждения незначительно травмированы. Космический корабль Orion и ракета SLS, создающиеся на станции, лишь чудом уцелели. Сборочный комплекс «Michoud» расположен в штате Луизиана и является крупнейшим объектом NASA.

«Оборудование тяжелой ракеты Space Launch System и корабля Orion в безопасности, повреждений также не получила баржа Pegasus, пришвартованная в «Michoud», - говорится в сообщении.

