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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:31 | 08.02.2017
В США ураган повредил крупнейший комплекс NASA

В Новом Орлеане в результате пронесшегося во вторник, 7 февраля, урагана, был поврежден Сборочный комплекс NASA «Michoud».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе NASA.

Пятеро сотрудников учреждения незначительно травмированы.

Космический корабль Orion и ракета SLS, создающиеся на станции, лишь чудом уцелели. Сборочный комплекс «Michoud» расположен в штате Луизиана и является крупнейшим объектом NASA.
«Оборудование тяжелой ракеты Space Launch System и корабля Orion в безопасности, повреждений также не получила баржа Pegasus, пришвартованная в «Michoud», - говорится в сообщении.
 
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Теги: происшествия

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