| Общество | 13:59 | 25.01.2017 В супермаркетах США начнут продавать автомобили Сеть супермаркетов Walmart анонсировала продажу автомобилей в своих магазинах, передает «Лига». С 1 апреля 2017 года в супермаркетах появятся киоски системы CarSaver, в которых покупатели смогут через интернет выбрать новый или б/у автомобиль и подать заявку на его приобретение и соответствующую программу страхования. Поначалу в эксперименте будут участвовать 25 супермаркетов. В течение двух лет Walmart обещает распространить этот опыт на все управляемые компанией магазины в США. Сообщается, что премия CarSaver составит $350 за каждый проданный автомобиль, но в некоторых штатах сервис также сможет также установить дополнительную абонентскую плату.

