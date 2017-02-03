Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
06.02.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет ежегодная областная фотовыставка «Это мой город»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:30 | 06.02.2017
В Украине хотят снизить скоростной режим в населенных пунктах и на дорогах общего пользования

Адвокат Андрей Верба рассказал, что в Украине предлагают снизить скоростной режим на дорогах общего пользования и в населенных пунктах.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В рамках приведения украинского законодательства к нормам европейского у нас вообще могут быть отменены правила дорожного движения. Все взаимоотношения на дороге должен будет регулировать отдельный закон. Сейчас даже ведутся разговоры о том, чтобы вернуть практику техосмотров, а также сделать обязательным медосмотр водителей, и чтобы они возили с собой справку о состоянии здоровья.

Что касается скоростного режима, то сегодня в населенных пунктах нельзя ехать быстрее 60 км/ч, на дорогах общего пользования – 90 км/ч, на автомагистралях – 110 км/ч. Последних в Украине очень мало. Административная ответственность наступает, если к этим показателям добавить 20 км/ч. Предлагается снизить скоростной режим до 50 км/ч в населенных пунктах. Такой скоростной режим существует во многих странах Европейского Союза. В Польше действует дифференцированный подход: ночью 60 км/ч, днем 50 км/ч. На дорогах общего пользования в Украине предлагают ездить не быстрее 80 км/ч», - сказал он. 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Украина, транспорт

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
03.02.2017 18:37 На выходных в Днепропетровской области ожидается гололед и налипание мокрого снега
03.02.2017 17:46 В Днепре неизвестный сообщил о минировании школы
03.02.2017 16:42 В оперативном командовании «Схід» рассказали о ситуации в Авдеевке
03.02.2017 13:36 В Днепре местный житель во время «выхода астрального тела» чуть не зарезал своего приятеля
03.02.2017 12:40 В Украине из-за непогоды ограничили движение транспорта
Последние новости
06.02.2017
12:53		 Грипп отступил: эпидемиологический порог на Днепропетровщине больше не превышен
06.02.2017
12:42		 Житель Крыжополя случайно подорвал себя гранатой
06.02.2017
12:30		 В Украине хотят снизить скоростной режим в населенных пунктах и на дорогах общего пользования
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика