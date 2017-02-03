В Украине хотят снизить скоростной режим в населенных пунктах и на дорогах общего пользования

Адвокат Андрей Верба рассказал, что в Украине предлагают снизить скоростной режим на дорогах общего пользования и в населенных пунктах.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«В рамках приведения украинского законодательства к нормам европейского у нас вообще могут быть отменены правила дорожного движения. Все взаимоотношения на дороге должен будет регулировать отдельный закон. Сейчас даже ведутся разговоры о том, чтобы вернуть практику техосмотров, а также сделать обязательным медосмотр водителей, и чтобы они возили с собой справку о состоянии здоровья.

Что касается скоростного режима, то сегодня в населенных пунктах нельзя ехать быстрее 60 км/ч, на дорогах общего пользования – 90 км/ч, на автомагистралях – 110 км/ч. Последних в Украине очень мало. Административная ответственность наступает, если к этим показателям добавить 20 км/ч. Предлагается снизить скоростной режим до 50 км/ч в населенных пунктах. Такой скоростной режим существует во многих странах Европейского Союза. В Польше действует дифференцированный подход: ночью 60 км/ч, днем 50 км/ч. На дорогах общего пользования в Украине предлагают ездить не быстрее 80 км/ч», - сказал он.