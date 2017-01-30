Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:40 | 03.02.2017
В Украине из-за непогоды ограничили движение транспорта

Сегодня, 3 февраля, в Украине из-за резкого ухудшением погодных условий вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта на части автодорог Украины.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Временное ограничение движения вводится в пяти областях Украины.

«В Черкассах: М-05 Киев – Одесса, км 143 + 028 – км 274 + 360; М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, км 513 + 515 - км 578 + 928.

В Киевской области сегодня, 3 февраля с 8:30 введено ограничение движения автобусов и большегрузных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

В Винницкой области сегодня, 3 февраля, с 6:00 введено ограничение для движения автобусов по всей сети дорог общего пользования.

В Хмельницкой области с 05-00 введено ограничение для движения большегрузного транспорта и автобусов по автодорогам местного значения.

В Закарпатской области: на автодороге Р-21 Долина – Хуст, км 117-118 образовался перелив воды. Движение временно приостановлено для легковых автомобилей», - говорится в сообщении. 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Украина, дороги

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
03.02.2017 13:36 В Днепре местный житель во время «выхода астрального тела» чуть не зарезал своего приятеля
03.02.2017 12:40 В Украине из-за непогоды ограничили движение транспорта
02.02.2017 16:07 В Днепре полицейский спецназ присоединился к флэшмобу с отжиманиями (ВИДЕО)
02.02.2017 11:26 В Виннице женщина ночью выставила на улицу трех своих детей
30.01.2017 16:09 В больнице Мечникова спасают жизнь военного и двух гражданских, раненых в промзоне Авдеевки
Последние новости
03.02.2017
13:36		 В Днепре местный житель во время «выхода астрального тела» чуть не зарезал своего приятеля
03.02.2017
13:32		 В цирке Днепра клоунское трио «Чемоданчик смеха» представит номера из нового репертуара
03.02.2017
13:17		 В ДнепрОГА прошла первая в этом году творческая встреча: журналист Тарас Березовец презентовал свою книгу, - Валентин Резниченко
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика