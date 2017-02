| Общество | 12:40 | 03.02.2017 В Украине из-за непогоды ограничили движение транспорта Сегодня, 3 февраля, в Украине из-за резкого ухудшением погодных условий вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта на части автодорог Украины. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. Временное ограничение движения вводится в пяти областях Украины. «В Черкассах: М-05 Киев – Одесса, км 143 + 028 – км 274 + 360; М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, км 513 + 515 - км 578 + 928. В Киевской области сегодня, 3 февраля с 8:30 введено ограничение движения автобусов и большегрузных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. В Винницкой области сегодня, 3 февраля, с 6:00 введено ограничение для движения автобусов по всей сети дорог общего пользования. В Хмельницкой области с 05-00 введено ограничение для движения большегрузного транспорта и автобусов по автодорогам местного значения. В Закарпатской области: на автодороге Р-21 Долина – Хуст, км 117-118 образовался перелив воды. Движение временно приостановлено для легковых автомобилей», - говорится в сообщении. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати дороги Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

