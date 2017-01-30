В Украине из-за непогоды ограничили движение транспорта

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Сегодня, 3 февраля, в Украине из-за резкого ухудшением погодных условий вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта на части автодорог Украины.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Временное ограничение движения вводится в пяти областях Украины.
«В Черкассах: М-05 Киев – Одесса, км 143 + 028 – км 274 + 360; М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, км 513 + 515 - км 578 + 928.
В Киевской области сегодня, 3 февраля с 8:30 введено ограничение движения автобусов и большегрузных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
В Винницкой области сегодня, 3 февраля, с 6:00 введено ограничение для движения автобусов по всей сети дорог общего пользования.
В Хмельницкой области с 05-00 введено ограничение для движения большегрузного транспорта и автобусов по автодорогам местного значения.
В Закарпатской области: на автодороге Р-21 Долина – Хуст, км 117-118 образовался перелив воды. Движение временно приостановлено для легковых автомобилей», - говорится в сообщении.