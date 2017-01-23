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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:09 | 25.01.2017
В Украине изменили правила по предоставлению налоговой скидки на обучение

Главный государственный ревизор-инспектор отдела администрирования налога на доходы физических лиц и налогов с граждан управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГФС в Днепропетровской области Лариса Воробьева сообщила, что Законом Украины от 21.12.2016 №1797 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по улучшению инвестиционного климата в Украине», вступившего в силу с 1 января 2017 года, внесены изменения в статью 166 (подпункт 166.3.3 пункта 166.3) Налогового кодекса Украины, которая регламентирует правила включения расходов в налоговую скидку по налогу на доходы физических лиц.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Теперь разрешается включать в налоговую скидку расходы, уплаченные гражданами за обучение в пользу отечественных высших и профессионально-технических учебных заведений (ранее было указано «в пользу учебных заведений»).

Кроме того, с 2017 года получение налоговой скидки за оплату стоимости обучения имеет право член семьи первой степени родства.
То есть, член семьи, который учится, может работать и получать заработную плату. Лицо же, которое оплачивает за его обучение, имеет право включить эти расходы в налоговую скидку.

Также с 1 января 2017 года отменены ограничения по размеру расходов на оплату за обучение. В 2016 году такая сумма расходов для включения в налоговую скидку не превышала сумму месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года *1,4 (в 2016 году 1930грн)», - сказала она. 

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Теги: Украина

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