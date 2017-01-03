В Украине отменили пенсионный сбор при обмене валют

Норма о взыскании в Украине 2% пенсионного сбора с операций при покупке наличной валюты 1 января 2017 года утратила силу, передает «Интерфакс-Украина».

Напомним, Верховная рада отменила указанный сбор принятым 20 декабря законом «О внесении изменений в Налоговый кодекс» относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году.

Заметим, еще в 2014 году для юридических лиц и физических лиц был введен этот сбор при покупке валюты по ставке 0,5%.

С 2015 этот сбор платили только физические лица со ставкой 2%.