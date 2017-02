| Общество | 14:06 | 15.02.2017 В Украине появится аналог кинопремии «Оскара» Одесский международный кинофестиваль проведет первую Национальную Кинопремию уже в апреле этого года. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно от пресс-службы Одесского международного кинофестиваля. «Одесский международный кинофестиваль стал инициатором создания Украинской Киноакадемии и проведения первой Национальной Кинопремии. Украинская Киноакадемия основана с целью поддержки и развития национального кинематографа, а Национальная Кинопремия станет единственной наградой в сфере кино, которая объективно отметит достижения отечественных кинематографистов», - говорится в сообщении. Как отмечается, главной наградой Национальной Кинопремии избрано статуэтку «Золотая юла» как «символ стремительности, непрерывного развития и бесконечности». facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

