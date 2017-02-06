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| Общество | 14:06 | 15.02.2017
В Украине появится аналог кинопремии «Оскара»

Одесский международный кинофестиваль проведет первую Национальную Кинопремию уже в апреле этого года.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно от пресс-службы Одесского международного кинофестиваля.

«Одесский международный кинофестиваль стал инициатором создания Украинской Киноакадемии и проведения первой Национальной Кинопремии. Украинская Киноакадемия основана с целью поддержки и развития национального кинематографа, а Национальная Кинопремия станет единственной наградой в сфере кино, которая объективно отметит достижения отечественных кинематографистов», - говорится в сообщении.

Как отмечается, главной наградой Национальной Кинопремии избрано статуэтку «Золотая юла» как «символ стремительности, непрерывного развития и бесконечности». 
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Теги: Украина

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