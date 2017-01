| Общество | 11:37 | 17.01.2017 В Украине появятся электронные билеты на городской транспорт Верховная Рада во вторник, 17 января, приняла законопроект №4121, который создает правовые основания для местных органов власти по внедрению автоматизированных систем учета проезда в городском общественном транспорте, передает Lb.ua. За принятие законопроекта проголосовали 265 депутатов. Автоматизированная система учета оплаты проезда определена как программно-технический комплекс, предназначенный для осуществления учета предоставленных транспортных услуг с помощью электронного билета. Как говорится в пояснительной записке к документу, электронный учет пассажиропотока на маршрутах общественного транспорта позволит оценить реальное обращение денежных средств, а соответственно - оценить обоснованность тарифов на перевозки и возможности обновления автопарка перевозчика. Кроме того, система обеспечит возможность удобной, быстрой оплаты и контроля проезда, также уменьшится время задержки общественного транспорта на остановках. Это также позволит внедрять разнообразные гибкие тарифные системы. Закон также предусматривает увеличение штрафа за безбилетный проезд пассажира в городском транспорте с 20-кратного до 30-кратного размера стоимости проезда. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

