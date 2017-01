| Общество | 17:41 | 16.01.2017 В Украине разрешили экспресс-браки еще в шести городах Кабинет министров Украины расширил перечень городов для экспресс-регистрация брака за 24 часа. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе КМУ. Данное решение принято согласно распоряжению Кабмина №10 от 11 января. На сегодняшний день в Украине в перечень пилотных городов входят Ужгород, Черновцы, Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь и Чернигов. Напомним, ранее проект реализовывался в Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Мариуполе, Северодонецке, Виннице, Днепре, Луцке, Николаеве, Каменце-Подольском, Ровном, Житомире и Харькове. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7