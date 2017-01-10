В Украине разрешили экспресс-браки еще в шести городах

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Кабинет министров Украины расширил перечень городов для экспресс-регистрация брака за 24 часа.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе КМУ.
Данное решение принято согласно распоряжению Кабмина №10 от 11 января.
На сегодняшний день в Украине в перечень пилотных городов входят Ужгород, Черновцы, Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь и Чернигов.
Напомним, ранее проект реализовывался в Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Мариуполе, Северодонецке, Виннице, Днепре, Луцке, Николаеве, Каменце-Подольском, Ровном, Житомире и Харькове.