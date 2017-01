| Общество | 12:01 | 17.01.2017 В Украине стартовали сборы резервистов В Харьковской области начались учебные сборы с резервистами оперативного резерва. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Минобороны Украины. Сообщается, что в течение 30 суток резервисты должны усовершенствовать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке, а также выполнить программу профессиональной подготовки, боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады в ходе соответствующих учений и тренировок. «К проведению сборов привлекаются более 1000 резервистов оперативного резерва из всех регионов Украины. Учитывая уже приобретенный опыт для приема резервистов оперативного резерва заранее подготовлен полевой лагерь, оборудованный для комфортного проживания личного состава – развернуты полевые столовые, бани, заготовлен запас угля, дров и т.д», - отметили в Министерстве. По прибытии резервистов они будут направлены в учебные центры, где в течение 15 суток они будут совершенствовать свои навыки в учебных подразделениях. После этого, на одном из полигонов состоятся тактические учения с боевой стрельбой, которые подведут итог учебных сборов резервистов оперативного резерва.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7