В Украине в текущем году появятся новые железнодорожные маршруты в Европу

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Министерство инфраструктуры объявило о планах запустить в 2017 году несколько новых поездов в европейские города.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

«Сейчас рассматриваем новое направление на Польшу. Кроме того, мы хотим запустить в этом году маршрут Мукачево-Будапешт. Это тоже потенциально очень интересное направление. Рассматриваем направление на Словакию. В течение последних десятилетий сложилось так, что «Поезд №1» у нас был на Москву, а должен быть на Европу. И мы боремся за это», - заявил министр.

По мнению Омеляна, уже сейчас необходимо готовить антикризисный план действий по реформе Укрзалізниці.

«Реформирование любой железной дороги - это длительный процесс. Например, Deutsche Bahn проходил этот путь в течение 5-7 лет. В Украине есть вещи, которые можно сделать быстро - это прозрачность, борьба с коррупцией, обновление отдельных типов подвижного состава, а есть вещи более длительные. Сейчас у нас действительно есть определенное буксования по реформированию Укрзалізниці, хотя начало было очень хорошее», - добавил Омелян.