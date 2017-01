| Общество | 10:38 | 12.01.2017 В Украине вместо налоговой милиции появится финансовая полиция Министр финансов Украины Александр Данилюк сообщили, что Министерство финансов Украины планирует в ближайшие дни внести на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции, предусматривающий проведение глубокой реформы силового подразделения налоговых органов и преобразование его в аналитическую службу, передает «УНИАН». «Ликвидация налоговой милиции и создание финансовой полиции - один из ключевых приоритетов Минфина. Этого очень ждет бизнес. Налоговая милиция однозначно должна быть ликвидирована. Мы планировали сделать это одновременно с созданием новой не силовой, а действительно эффективной, аналитической финансовой полиции, - отметил министр. - В ближайшие дни Минфин внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции, который ждет бизнес и о котором также говорится в меморандуме с МВФ», - сообщил он. Данилюк подчеркнул, что документ практически готов, но проходит непростой процесс согласования с заинтересованными сторонами, в особенности с Министерством юстиции. «Сейчас мы отрабатываем комментарии Минюста и примем те, которые соответствуют нашим принципам создания новой службы, а именно: изменение силового подхода на аналитический, сокращение штата с 15 тыс. человек до 2,5 тыс. человек, невмешательство в работу честного бизнеса, обновление персонала через прозрачный конкурс и независимую отборочную комиссию, - отметил Данилюк. По его словам, представители силового блока составят не более 25% от общего штата, а зарплаты, уровень которых уменьшит риск коррупции, позволят привлечь лучшие кадры». Министр также обратил внимание, что после рассмотрения в правительстве законопроект будет сразу же внесен в парламент.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7