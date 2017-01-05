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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:38 | 12.01.2017
В Украине вместо налоговой милиции появится финансовая полиция

Министр финансов Украины Александр Данилюк сообщили, что Министерство финансов Украины планирует в ближайшие дни внести на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции, предусматривающий проведение глубокой реформы силового подразделения налоговых органов и преобразование его в аналитическую службу, передает «УНИАН».

«Ликвидация налоговой милиции и создание финансовой полиции - один из ключевых приоритетов Минфина. Этого очень ждет бизнес. Налоговая милиция однозначно должна быть ликвидирована. Мы планировали сделать это одновременно с созданием новой не силовой, а действительно эффективной, аналитической финансовой полиции, - отметил министр. - В ближайшие дни Минфин внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции, который ждет бизнес и о котором также говорится в меморандуме с МВФ», - сообщил он.

Данилюк подчеркнул, что документ практически готов, но проходит непростой процесс согласования с заинтересованными сторонами, в особенности с Министерством юстиции.

«Сейчас мы отрабатываем комментарии Минюста и примем те, которые соответствуют нашим принципам создания новой службы, а именно: изменение силового подхода на аналитический, сокращение штата с 15 тыс. человек до 2,5 тыс. человек, невмешательство в работу честного бизнеса, обновление персонала через прозрачный конкурс и независимую отборочную комиссию, - отметил Данилюк.

По его словам, представители силового блока составят не более 25% от общего штата, а зарплаты, уровень которых уменьшит риск коррупции, позволят привлечь лучшие кадры». Министр также обратил внимание, что после рассмотрения в правительстве законопроект будет сразу же внесен в парламент.
 
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Теги: Украина

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