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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:32 | 18.01.2017
В Украине возьмут на учет бездомных людей

Народные депутаты намерены предусмотреть в украинском законодательстве регистрацию бездомных и лиц, которые не имеют постоянного места проживания по адресу специализированного социального учреждения, передает «Сегодня».

За законопроект № 3833 «О внесении изменений в закон Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» в первом чтении в среду проголосовало 230 народных депутатов из 226 минимально необходимых.

Законопроект предусматривает внесение в закон Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» нормы, согласно которой бездомные и другие лица, которые не имеют постоянного места проживания, регистрируются по адресу специализированного социального учреждения или учреждения социального обслуживания и социальной защиты, которые созданы в соответствии с законом «Об основах социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей».

Документ предусматривает подачу заявления о регистрации, снятии с регистрации и место проживания таких лиц возлагается на соответствующее специализированное специальное учреждение, учреждение социального обслуживания и социальной защиты, где данным лицам предоставляются социальные услуги. 
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Теги: Украина

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