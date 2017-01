| Общество | 14:32 | 18.01.2017 В Украине возьмут на учет бездомных людей Народные депутаты намерены предусмотреть в украинском законодательстве регистрацию бездомных и лиц, которые не имеют постоянного места проживания по адресу специализированного социального учреждения, передает «Сегодня». За законопроект № 3833 «О внесении изменений в закон Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» в первом чтении в среду проголосовало 230 народных депутатов из 226 минимально необходимых. Законопроект предусматривает внесение в закон Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» нормы, согласно которой бездомные и другие лица, которые не имеют постоянного места проживания, регистрируются по адресу специализированного социального учреждения или учреждения социального обслуживания и социальной защиты, которые созданы в соответствии с законом «Об основах социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей». Документ предусматривает подачу заявления о регистрации, снятии с регистрации и место проживания таких лиц возлагается на соответствующее специализированное специальное учреждение, учреждение социального обслуживания и социальной защиты, где данным лицам предоставляются социальные услуги. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

