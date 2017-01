| Общество | 15:23 | 04.01.2017 В Украине вступил в силу новый порядок начисления стипендий Согласно постановлению правительства № 1050 от 28 декабря разработан новый алгоритм начисления стипендий. Документ вступил в силу 1 января. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе КМУ. В пресс-службе отметили, что в бюджете-2017 стипендиальный фонд увеличен на 580 млн грн - до почти 6 млрд грн. Постановление N1050 определяет, что академические стипендии назначаются согласно рейтингу успеваемости, который складывается из знаний студента в течение последнего учебного семестра по каждому факультету, курса, специальности. При этом составляющая успешности в рейтинге составляет не менее 90% рейтингового балла. Процедура определения рейтинговых баллов определяется учебным заведением. В состав комиссии, которая решает вопрос назначения стипендий студентам высших учебных заведений, входят не менее 50% представителей студенческого самоуправления и профсоюзных организаций студентов и аспирантов. Стипендии студентов, которые займут высокие рейтинговые позиции, увеличиваются на 45%. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7