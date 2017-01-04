В Украине вступил в силу новый порядок начисления стипендий

Согласно постановлению правительства № 1050 от 28 декабря разработан новый алгоритм начисления стипендий. Документ вступил в силу 1 января.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе КМУ.

В пресс-службе отметили, что в бюджете-2017 стипендиальный фонд увеличен на 580 млн грн - до почти 6 млрд грн.

Постановление N1050 определяет, что академические стипендии назначаются согласно рейтингу успеваемости, который складывается из знаний студента в течение последнего учебного семестра по каждому факультету, курса, специальности. При этом составляющая успешности в рейтинге составляет не менее 90% рейтингового балла. Процедура определения рейтинговых баллов определяется учебным заведением.

В состав комиссии, которая решает вопрос назначения стипендий студентам высших учебных заведений, входят не менее 50% представителей студенческого самоуправления и профсоюзных организаций студентов и аспирантов.

Стипендии студентов, которые займут высокие рейтинговые позиции, увеличиваются на 45%.