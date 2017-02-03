В Украине за неделю ОРВИ заболели 183 тыс человек

За пятую неделю (с 30 января по 5 февраля 2016 года) в Украине респираторными вирусными инфекциями заболели более 183 тыс. человек и зарегистрирован один летальный случай в результате осложнения заболевания гриппом.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Центра по контролю и мониторинга заболеваний Министерства здравоохранения.

«За отчетную неделю заболели 183 тыс. 420 человек, из них 65,1% - дети в возрасте до 17 лет», - говорится в сообщении.

Суммарный показатель заболеваемости находится на уровне прошлой недели и составляет 430,7 на 100 тыс. населения.

«В этом сезоне четко прослеживается более ранняя эпидемическая активность гриппа (пик заболеваемости на 52 недели) в отличие от прошлого сезона, когда заболеваемость достигла своего пика на пятой неделе», - говорится в сообщени.

При этом отмечается, что ни в одной из областей Украины эпидемический порог не превышен.

