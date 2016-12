| Общество | 12:48 | 23.12.2016 В Украине за подделку документов госрегистраторам грозит наказание до 8 лет лишения свободы Заместитель начальника Главного территориального управления юстиции по государственной регистрации - начальник Управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области Тимофей Дудин рассказал о законодательных изменениях, которые вступили в силу после принятия антирейдерского закона №1666. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «2 ноября вступил в силу так называемый антирейдерский закон №1666, который внес изменения в ряд законодательных актов Украины, в частности, в законы Украины о регистрации прав на недвижимость, о регистрации юридических и физических лиц предпринимателей и общественных формирований. Согласно закону, был сужен принцип экстерриториальности с границ Украины до границ региона. Раньше бизнес можно было зарегистрировать у любого регистратора или нотариуса. Теперь это можно сделать только в области, за исключением таких случаев, когда, например, покупатель находится у Днепре, а имущество во Львове. Второй момент. Теперь госрегистраторы и нотариусы должны убедиться в наличие судебных решений через Госреестр судебных решений. Но на сегодняшний день пока не работает документооборот между Госреестром судебных решений и Госреестром прав. В этот переходной период госрегистратор должен отправить запрос в суд и получить нотариально заверенную копию. Обещают, что в январе 2017 года этот документооборот начнет работать. Третий момент. Обязанность госрегистраторов и нотариусов подтверждать подлинность подписей, чтобы не было подделок документов. Также госрегистраторы теперь обязаны уведомлять собственников недвижимости о регистрации прав путем отсылки письма на электронную почту. Это нужно, чтобы собственник имущества в оперативном порядке был уведомлен об изменениях в статусе его имущества. Это нужно, что собственник имущества в случае, если действия с его имуществом происходят без его ведома, подал в 10-дневный срок заявление в суд. За результатами регистрации теперь дается витяг, а не просто лист бумаги. С 30-ти до 60-ти дней был увеличен термин подачи жалоб относительно обжалования действий госрегистраторов. Также усилена криминальная и административная ответственность для госрегистраторов. За подделку документов 8 лет лишения свободы, за противоправный захват предприятия до 10 лет лишения свободы. Административный штраф увеличен с 340 грн до 8,5 тыс. грн, то есть, в 25 раз», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

