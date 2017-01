| Общество | 15:41 | 12.01.2017 В Украине запретили российский телеканал Дождь ацсовет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала Дождь. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Нацсовета. член Нацсовета Сергей Костинский в ходе заседания уточнил, что данное решение было принято из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.

31 августа 2016 года Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания изъял из перечня разрешенных для ретрансляции иностранных канала четыре российских, а 29 сентября запретил еще три телеканала.

