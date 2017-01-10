В Украине запретили российский телеканал Дождь

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ацсовет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала Дождь.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Нацсовета.
член Нацсовета Сергей Костинский в ходе заседания уточнил, что данное решение было принято из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.
31 августа 2016 года Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания изъял из перечня разрешенных для ретрансляции иностранных канала четыре российских, а 29 сентября запретил еще три телеканала.