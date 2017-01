| Общество | 16:40 | 27.01.2017 В Украине заработал сервис компенсаций для авиапассажиров В Украине и странах СНГ начал работу немецкий сервис Wirkaufendeinenflug или WKDF, который помогает авиапассажирам получить компенсацию в случае задержки или отмены рейса, передает «Лига». Украинцы, которые часто летают в страны Евросоюза, смогут получить до €425 компенсации на человека. Принцип работы сервиса таков: пассажир оставляет заявку на сайте с указанием обстоятельств, которые возникли на рейсе. WKDF заключает с ним договор переуступки прав требования компенсации, после чего штат профильных адвокатов в судебном порядке добивается выплат от авиакомпаний. Компенсации подлежат все авиасообщения со странами Евросоюза. Пока для жителей стран СНГ сервис доступен только на русском языке со службой поддержки в России. Телефоны контакт-центра для Украины, Беларуси и Казахстана обещают подключить немного позже. По данным WKDF, в России и странах СНГ в 2016 году объем не выплаченных компенсаций от международных авиакомпаний составил около 200 млн евро. По данным компании, 97% всех судебных исков против авиакомпаний WKDF выиграла. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7