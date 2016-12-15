Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
26.12.2016
11:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Какие цены на елки в Днепропетровской области. Где будут работать елочные рынки в Днепре»
26.12.2016
12:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Безопасное обращение с петардами и фейерверками. Борьба с незаконной торговлей пиротехническими средствами. О запрете использования салютов»
26.12.2016
14:00		 МОСТ-ДНЕПР: «Какая погода жителей Днепропетровской области в 2017 году»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:46 | 23.12.2016
В Украину идет дождь с мокрым снегом: полиция призывает водителей к бдительности

По сообщению синоптиков, 25-27 декабря на большей части территории Украины прогнозируется ухудшение погодных условий - дождь с переходом в мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНП Украины в Днепропетровской области.

«При таких погодных условиях водителям следует быть осмотрительными при проезде мостов и эстакад, отказаться от рискованных маневрирований, ни в коем случае не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию, неуклонно соблюдать Правила дорожного движения.

Позаботиться о собственной безопасности нужно и пешеходам. Учитывая гололед, двигайтесь по тротуарам с осторожностью, переходите дорогу только в установленных для этого местах, не выходите на проезжую часть прямо перед автомобилем - водитель просто не успеет затормозить. В темное время суток используйте светоотражающие элементы», - отметили в ведомстве.

Читайте также: на пр. Слобожанском в ДТП попали 11 автомобилей (ДОБАВЛЕНЫ ФОТО) 
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: общество, погода, Днепропетровщина, погода

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
23.12.2016 12:07 В Днепре ищут отловщиков бездомных животных
23.12.2016 10:01 Задержанный за взятку депутат Днепровского горсовета оказался бывшим однопартийцем Филатова
22.12.2016 13:27 Завтра из Львова запустят «Интерсити» на польский Перемышль
22.12.2016 10:52 В Кривом Роге во время пожара в частном доме погибли 2 человека
15.12.2016 10:36 В Днепре полицейские освободили из гаража двух заложников
Последние новости
23.12.2016
14:06		 Энергетика Украины – в объективе европейского фотографа
23.12.2016
13:46		 В Украину идет дождь с мокрым снегом: полиция призывает водителей к бдительности
23.12.2016
13:23		 За сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2016 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика