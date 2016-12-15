В Украину идет дождь с мокрым снегом: полиция призывает водителей к бдительности

По сообщению синоптиков, 25-27 декабря на большей части территории Украины прогнозируется ухудшение погодных условий - дождь с переходом в мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНП Украины в Днепропетровской области.

«При таких погодных условиях водителям следует быть осмотрительными при проезде мостов и эстакад, отказаться от рискованных маневрирований, ни в коем случае не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию, неуклонно соблюдать Правила дорожного движения.

Позаботиться о собственной безопасности нужно и пешеходам. Учитывая гололед, двигайтесь по тротуарам с осторожностью, переходите дорогу только в установленных для этого местах, не выходите на проезжую часть прямо перед автомобилем - водитель просто не успеет затормозить. В темное время суток используйте светоотражающие элементы», - отметили в ведомстве.

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