В Украину после выходных вернутся холода

В ближайшие сутки на большей части Украины ожидаются осадки и повышение температуры, но в большинстве областей будет ветрено.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР » сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

В субботу, 14 января, ночью в западных, большинстве северных и Винницкой областях, днем в Украине, кроме востока и юго-востока, будет мокрый снег, местами с дождем.

Также кое-где ожидается гололед и налипание мокрого снега, на Закарпатье ночью сильные осадки.

На дорогах гололедица, ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, кроме западных областей, где его порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура ночью будет от +1…-5, в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях – от -5…-10 градусов.

Днем в субботу ожидается от -2…+3 градусов, на крайнем юге – 2…+7 градусов.