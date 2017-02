| Общество | 13:36 | 13.02.2017 В университете им. Альфреда Нобеля студенты начали оценивать преподавателей Председатель ученого совета, советник президента университета им. Альфреда Нобеля, заведующий кафедрой международных экономических отношений и экономической теории, член Национального агентства по качеству высшего образования, доктор экономических наук, профессор Анатолий Задоя рассказал, что в вузе студенты оценивают работу преподавателей. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «В нашем вузе преподаватель и студент – это партнеры, участники одного и того же процесса, только одни знают немного больше и должны передать эти знания другим. В университете им. Альфреда Нобеля введена практика опроса студентов по преподавателям. Такие опросы проводятся после каждого семестра. По их результатам принимаются организационные и даже административные решения», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: образование Новости Тизерная реклама Loading...

