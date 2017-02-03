В Запорожье 400 летучих мышей обустроились на зимовку на балконе квартиры (ВИДЕО)

Целая стая летучих мышей обустроились на зимовку на балконе квартиры в Запорожье. Четыре сотни рукокрылых хозяева квартиры нашли на балконе во время ремонта, передает «ТСН».
Тщательно упакованные в картонные коробки четыре сотни запорожских найденышей доставили в Харьков и передали в Харьковский центр реабилитации рукокрылых.
Здешние специалисты считают чудом то, что летучие мыши выжили.
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