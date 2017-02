| Общество | 09:58 | 08.02.2017 В Запорожье 400 летучих мышей обустроились на зимовку на балконе квартиры (ВИДЕО) Целая стая летучих мышей обустроились на зимовку на балконе квартиры в Запорожье. Четыре сотни рукокрылых хозяева квартиры нашли на балконе во время ремонта, передает «ТСН». Тщательно упакованные в картонные коробки четыре сотни запорожских найденышей доставили в Харьков и передали в Харьковский центр реабилитации рукокрылых. Здешние специалисты считают чудом то, что летучие мыши выжили. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

