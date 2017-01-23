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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:54 | 26.01.2017
Виктория Нуланд уходит в отставку

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд уходит в отставку, передает Lb.ua.

Кроме того, в течение первой недели президентства Дональда Трампа с должностей уйдут и несколько других высокопоставленных дипломатов. В частности, заместитель госсекретаря по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди планирует оставить свой пост 27 января.

Кроме того, 25 января, в отставку подали помощники госсекретаря Джойс Бар и Мишель Бонд.

В день инаугурации Дональда Трампа ушел с должности помощник госсекретаря по вопросам дипломатической безопасности Грегори Старр. 
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Теги: общество

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