| Общество | 14:54 | 26.01.2017 Виктория Нуланд уходит в отставку Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд уходит в отставку, передает Lb.ua. Кроме того, в течение первой недели президентства Дональда Трампа с должностей уйдут и несколько других высокопоставленных дипломатов. В частности, заместитель госсекретаря по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди планирует оставить свой пост 27 января. Кроме того, 25 января, в отставку подали помощники госсекретаря Джойс Бар и Мишель Бонд. В день инаугурации Дональда Трампа ушел с должности помощник госсекретаря по вопросам дипломатической безопасности Грегори Старр.

