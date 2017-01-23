Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд уходит в отставку, передает Lb.ua.

Кроме того, в течение первой недели президентства Дональда Трампа с должностей уйдут и несколько других высокопоставленных дипломатов. В частности, заместитель госсекретаря по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди планирует оставить свой пост 27 января.

Кроме того, 25 января, в отставку подали помощники госсекретаря Джойс Бар и Мишель Бонд.

В день инаугурации Дональда Трампа ушел с должности помощник госсекретаря по вопросам дипломатической безопасности Грегори Старр.