| Общество | 12:10 | 07.02.2017 Внедрение электронного билета в общественном транспорте стартует в мае Закон о внедрении автоматизированных систем оплаты проезда в городском общественном транспорте (электронный билет) вступит в силу 7 мая, передает «Новое время». Закон был принят Верховной Радой 17 января, подписан Президентом Петром Порошенко 3 февраля, опубликован в официальной парламентской газете Голос Украины 7 февраля, а вступает силу через 3 месяца после опубликования, то есть 7 мая. В то же время на протяжении указанных трех месяцев Кабинет Министров должен разработать и утвердить порядок взаимодействия органов местного самоуправления и органов социальной защиты населения по обеспечению лиц, которым законом предоставлено право льготного проезда, электронными билетами на безвозмездной основе в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда; привести свои нормативно-правовые акты и обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с данным законом. Документом автоматизированная система учета оплаты проезда определена как программно-технический комплекс, предназначенный для осуществления учета предоставленных транспортных услуг с помощью электронного билета. Электронный билет - это проездной документ установленной формы, который после регистрации в автоматизированной системе учета оплаты проезда дает право пассажиру на получение транспортных услуг. Органам местного самоуправления предоставлены полномочия по введению автоматизированной системы учета оплаты проезда, установлению порядка ее функционирования, а также форм носителей, видов, порядка обращения и регистрации проездных документов, также по определению лица, уполномоченного взимать плату за транспортные услуги в случаях внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда. Также закон устанавливает обязательность обеспечения льготных категорий населения электронными билетами в населенных пунктах, где внедрена автоматизированная система учета оплаты проезда, и обязанности для пассажиров осуществлять регистрацию проездных документов в населенных пунктах.

Кроме того, документ предусматривает увеличение штрафа за безбилетный проезд пассажира в городском транспорте с 20-кратного до 30-кратного размера стоимости проезда.

