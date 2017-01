| Общество | 10:29 | 13.01.2017 Во Львовской области пять человек отравились тирамису Во Львовской области пятеро человек госпитализированы после отравления десертом. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Львовской ОГА. «В течение 11-12 января госпитализировано 5 человек, из них четверо детей, с симптомами острого гастроэнтероколита, которые 7 января 2017 года в домашних условиях в с. Бирки ели пирожные «тирамису» с сырым яйцом, приготовленные в домашних условиях», - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, данный десерт ели 20 человек. «Сейчас состояние пострадавших оценивается как средней тяжести», - отметили в пресс-службе. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати происшествия Теги: здоровье Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7