| Общество | 10:23 | 17.05.2017 ВОЗ назвала Литву самой пьющей страной в мире Представитель Всемирной организации здоровья (ВОЗ) сообщил, что жители Литвы являются мировыми лидерами по потреблению алкоголя, согласно данным 2016 года, передает Delfi. В Литве в прошлом году один житель в среднем употребил 16 литров алкоголя. Это самый высокий показатель и в Европе, и в мире. На втором месте - Беларусь, где показатель немного ниже (15 литров).

На третьем месте Латвия, где каждый житель в среднем выпивает 13 литров. Россия с Польшей - на четвертой строчке (12 литров). По данным ВОЗ, лучшего всего ситуация с решением проблем, связанных с потреблением алкоголя, складывается в Западной Европе

